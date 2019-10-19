غرفة كفر الشيخ التجارية تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

قال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن أسعار المواشي الحية تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على المستهلك وهو ما أدى إلى إطلاق مبادرة من جانب الغرفة بإقامة شوادر لبيع اللحوم البلدى بأسعار عادلة للمستهلك.





وأضاف أن إقبال المربين على بيع المواشى "بعد انخفاض أسعارها، مع استيراد الدولة لكميات كبيرة من اللحوم المستوردة من المفروض ان يوفر للمستهلك 60 جنيها فى الكيلو على الاقل نتيجة هذا التراجع".





وأشار إلى أن هناك تراجع فى أسعار الأعلاف فيما عدا الصويا ، الأمر الذى أدى لزيادة الإنتاج وبالتالي المعروض بالأسواق ، كما ساهمت جهود وزارة الزراعة من التحصينات الموسمية إلى عدم تفشي الأمراض التي كانت في الماضي تؤدي لنفوق الماشية، كما ساهمت مشاريع قروض البتلو فى كثرة المربين، وكل هذا أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن مما أدي إلى تراجع كبير في أسعار اللحوم.





كان المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعا جموع التجار للسعي إلى مساندة تلك المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبنت تنفيذها الحكومة حاليا.





وقال إن انخفاض الأسعار في صالح الجميع حيث سيؤدي إلى استقرار السوق ودفع عجلة المبيعات التي يشكو من ركودها معظم التجار مؤخرا وإفادة المواطن البسيط بتوفير سلع جيدة تكون في متناول يده وهو ما سينعكس بالإيجاب علي الحركة التجارية ولذلك دائما نطالب التجار بالتنازل عن جزء من أرباحهم لاستقرار الأسعار لدعم المستهلك البسيط خاصة أن العملية التجارية تعتمد علي المستهلك وبدونه لا توجد تجارة.



