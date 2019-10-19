Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة كفر الشيخ التجارية تطلق مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن أسعار المواشي الحية تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على المستهلك وهو ما أدى إلى إطلاق مبادرة من جانب الغرفة بإقامة شوادر لبيع اللحوم البلدى بأسعار عادلة للمستهلك.

وأضاف أن إقبال المربين على بيع المواشى "بعد انخفاض أسعارها، مع استيراد الدولة لكميات كبيرة من اللحوم المستوردة من المفروض ان يوفر للمستهلك 60 جنيها فى الكيلو على الاقل نتيجة هذا التراجع".

وأشار إلى أن هناك تراجع فى أسعار الأعلاف فيما عدا الصويا ، الأمر الذى أدى لزيادة الإنتاج وبالتالي المعروض بالأسواق، كما ساهمت جهود وزارة الزراعة من التحصينات الموسمية إلى عدم تفشي الأمراض التي كانت في الماضي تؤدي لنفوق الماشية، كما ساهمت مشاريع قروض البتلو فى كثرة المربين، وكل هذا أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن مما أدي إلى تراجع كبير في أسعار اللحوم.

كان المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعا جموع التجار للسعي إلى مساندة تلك المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبنت تنفيذها الحكومة حاليا.

وقال إن انخفاض الأسعار في صالح الجميع حيث سيؤدي إلى استقرار السوق ودفع عجلة المبيعات التي يشكو من ركودها معظم التجار مؤخرا وإفادة المواطن البسيط بتوفير سلع جيدة تكون في متناول يده وهو ما سينعكس بالإيجاب علي الحركة التجارية ولذلك دائما نطالب التجار بالتنازل عن جزء من أرباحهم لاستقرار الأسعار لدعم المستهلك البسيط خاصة أن العملية التجارية تعتمد علي المستهلك وبدونه لا توجد تجارة.

وطالب الحكومة بزيادة التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات أسوة بهذه المبادرة المفيدة بكل المقاييس لأنها تستهدف تحقيق المصلحة العامة وهو هدفنا الأسمى جميعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: مربو الماشية المستفيد الوحيد من وقف استيراد اللحوم

اللحوم البلدى تنخفض 20 جنيها خلال أسبوعين.. برلمانيون: إغراق الاسواق بـ المستوردة السبب.. تمراز: الاسعار ترتفع مجددا بعد 4 أشهر

سر تراجع اسعار اللحوم .. مبادرات شعبية في المحافظات

أسعار اللحوم اليوم.. 4 أسباب وراء الانخفاض ومفاجأة خلال 4 شهور

إرضاء المستهلك.. مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

هاشتاج #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا يشعل تويتر.. ومغردون: اللى يشترى الأهلى يكسب

هذا الذكر بعد الصلاة ليس بدعة وفضله عظيم.. علي جمعة يكشف عنه.. فيديو

فاتنات بيروت.. قصة الجميلات اللاتي أشعلن الاحتجاجات اللبنانية

بسبب إثارتها.. مي عمر مطلوبة على جوجل

علاقة محرمة ودماء.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها في الفيوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور