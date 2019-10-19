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محافظات

تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
استقبلت الإسكندرية، اليوم، السبت، السفينة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة ومن بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمي برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك عقب توقف دام 10 سنوات.

كان في استقبال السفينة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية والربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء وعدد من القيادات الشعبية بمدينة الإسكندرية.

من جانبه قدم الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، درع الميناء إلى كل من عمدة بافوس وقبطان السفينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، أن تلك هي الرحلة الأولي لهذه السفينة تحديدا، وثاني رحلة لمجموعة SALAMIS، التي سبق دخولها الميناء قبل 2010 بالسفينة SALAMIS GLORY، كما انها أول سفينة في موسم 2019. 

وقال الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إن الميناء يستعد في الفترة القادمة لقدوم سفن سياحية سوف تدخل الميناء لأول مرة أيضا، ومنهم السفينتين CELESTY AL CRYSTAL، وMARELLA DREAM.

وقال "شاهين" أن الميناء لم ولن يبخل عن تقديم كافة التسهيلات والجهود لعودة السياحة البحرية إلي ما كانت عليه في السابق آملا أن يعود هذا النوع من السياحة إلي المعدلات التي كانت عليها قبل 2011، حيث وصلت حينها المعدلات الي وصول 98 سفينة بإجمالي حوالي 200 ألف سائح وطاقم من جنسيات مختلفة علي هذه السفن.

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الإعداد والترتيب له طيلة العام من أجل خروجه بالشكل اللائق، وتضمن ذلك توقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس.

وأشار إلى أن جميع القطاعات المعنية بإستقبال الوفد ومرافقته خلال فترة الزيارة تعمل على قدم وساق لانجاح هذه الزيارة، فقد تم تجميل وتنظيف الشواطئ والاستعداد بشكل جيد في جميع المزارات السياحية والأماكن المحيطة بها مع توفير مترجمين ومرافقين للوفد للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور
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