خبير عقارى: إقبال كبير على الوحدات التجارية والإدارية بالعاصمة الجديدة

قال أحمد زيادة الخبير العقارى إن الاستثمار فى القطاع العقارى من الاستثمارات الآمنة، موضحا أن القطاع يستوعب ضخ المزيد من الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية، حيث أطلقت وزارة الاسكان العديد من المدن الجديدة، والتى أدت إلى حل مشكلة ندرة الأراضي.





وأضاف أن شركة العاصمة الادارية الجديدة تتفاوض حاليا مع العديد من الشركات العقارية للحصول على قطع ارضى بحى المال والأعمال بالمدينة، موضحا أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا من المطورين، حيث حصلت العديد من الشركات على أراضى لاقامة انشطة تجارية وادارية بالمدينة.



