Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير عقارى: إقبال كبير على الوحدات التجارية والإدارية بالعاصمة الجديدة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب أبو الخير
قال أحمد زيادة الخبير العقارى إن الاستثمار فى القطاع العقارى من الاستثمارات الآمنة، موضحا أن القطاع يستوعب ضخ المزيد من الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية، حيث أطلقت وزارة الاسكان العديد من المدن الجديدة، والتى أدت إلى حل مشكلة ندرة الأراضي.

وأضاف أن شركة العاصمة الادارية الجديدة تتفاوض حاليا مع العديد من الشركات العقارية للحصول على قطع ارضى بحى المال والأعمال بالمدينة، موضحا أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا من المطورين، حيث حصلت العديد من الشركات على أراضى لاقامة انشطة تجارية وادارية بالمدينة.

وأضاف أن الإقبال على الوحدات التجارية والادارية زاد خلال العامين الماضيين بنسبة كبيرة، حيث اتجهت معظم الشركات العقارية لإقامة مشروعات تجارية وادارية سواء الشركات المتوسطة أو الكبيرة، حيث تعتبر هذه المشروعات تحقق عائد سريع للشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلا عزت: طلب كبير من الشركات العالمية على المدن الجديدة

اتحاد المطورين العقاريين يحفظ حقوق العملاء وينظم السوق ويسهم فى الحفاظ على أراضي الدولة.. طارق شكرى: 20 مليون جنيه غرامة العمل بدون ترخيص من الاتحاد بعد إنشائه

كريم مأمون: بوصلة القطاع العقاري تتوجه للإسكان المتوسط الفاخر

تضاعف أسعار العقارات بـ مارينا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لـ العلمين الجديدة

عمرو حسن: انخفاض أسعار الغاز مؤشر إيجابى على القطاع العقارى

خبير عقاري: العاصمة الإدارية ستشهد ارتفاعا في الطلب عليها الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

ثياب الحائض الخارجية هل تعتبر نجسة؟.. علي جمعة يجيب

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان كب منفوش ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها

تكفير الذنوب في دقيقتين بـ3 خطوات أوصى بها النبي بعد المعصية مباشرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة