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محافظات

للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي ..صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نجح فريق طبى بقيادة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وبمشاركة استشاري وأخصائي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمحافظة، في إجراء 50 عملية جراحية للمرضى داخل مستشفى شبين القناطر المركزى حيث تم الانتهاء منها بنجاح وقد تنوعت الجراحات في أقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن هذه الجراحات تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية وبتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أشرف على العمل لينتهي هذا اليوم بهذه الصورة المشرفة التي أسعدت أكثر من 50 أسرة من أهالى شبين القناطر أمس وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وفي نهاية اليوم قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفي وفريق العمل أطباء من داخل المستشفى وخارجها وتمريض وجميع العاملين لتفانيهم في العمل لاجتياز هذا الحدث الفريد من نوعه في مستشفى مركزي . 

وجاء ذلك بمشاركة الدكتور السيد أحمد مراد مدير عام إدارة الطب العلاجي بالقليوبية، والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أيمن سلام مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أسامة أبو مسئول مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والدكتور حسانين محمد مسؤول المستلزمات الطبية بمديرية الصحة، ومساعد مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتورة فاطمة أبو جرة مدير إدارة شبين القناطر، والدكتور حسن منصور مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالله بركات نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد شومان وكيل المستشفى.
للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي ..صور
للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي ..صور
للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي ..صور
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