للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي ..صور

نجح فريق طبى بقيادة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وبمشاركة استشاري وأخصائي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمحافظة، في إجراء 50 عملية جراحية للمرضى داخل مستشفى شبين القناطر المركزى حيث تم الانتهاء منها بنجاح وقد تنوعت الجراحات في أقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية.





وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن هذه الجراحات تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية وبتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.





وأوضحت المديرية أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أشرف على العمل لينتهي هذا اليوم بهذه الصورة المشرفة التي أسعدت أكثر من 50 أسرة من أهالى شبين القناطر أمس وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم.





وفي نهاية اليوم قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفي وفريق العمل أطباء من داخل المستشفى وخارجها وتمريض وجميع العاملين لتفانيهم في العمل لاجتياز هذا الحدث الفريد من نوعه في مستشفى مركزي .



