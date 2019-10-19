صباح البلد يعرض فقرة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير.. فيديو

قدمت الإعلامية هند النعساني فقرة خاصة من برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» داخل المتحف المصري الكبير.



وقالت هند النعسانى خلال برنامج «صباح البلد» إن بعض الأماكن الأثرية التي نقوم بزيارتها نشعر بالفخر، لما تحويه من تاريخ يمتد آلاف السنين، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير صرح أثري عملاق وأحد المشروعات القومية، ومعدلات الانجاز فيه كبيرة جدا.



وأوضحت أن مشروع المتحف المصري الكبير نقلة حضارية على مستوى العالم يتميز بالخصوصية ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني المصرية، لافتة إلى أن المتحف المصري الكبير يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية وسيتم عرض حوالي 50 ألف قطعة أثرية وعرض مقتنيات الملك الذهبي توت غنخ أمون.

