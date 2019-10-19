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محافظات

للتصالح في مخالفات البناء.. اعتماد خرائط الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الوادي الجديد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة التي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، إلى ديوان المحافظة.

وأكد الزملوط أن المحافظة تعد ثاني محافظات الجمهورية التي تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأشارت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى أنه تم تسليم نسخة من اللوحات الخاصة بحدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة، لمراكز المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لـ ٣ قرى وهم قريتي الأربعين الأولى والثانية بمركز باريس، وقرية بئر ٦ بمركز الفرافرة، وبذلك يصل إجمالي عدد القرى التي تم اعتماد الحيز العمرانى لها على مستوى المحافظة، ١٣٨ قرية من إجمالي ١٧٧ قرية.
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