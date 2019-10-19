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مرأة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:14 م
إيمى سالم
إيمى سالم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إيمى سالم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها.

ظهرت إيمى فى الصورة بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان بيج طويل من أنامل المصمم محمود غالى، واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد، كما تميز بالبساطة وبأنه لا يحمل أى نقوشات.

ومن الناحية الجمالية، وضعت إيمي سالم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، ما منحها إطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.

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