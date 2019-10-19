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محافظات

تعرف على الوظائف المطلوبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن حاجتها لشغل وظيفة (محصل قارئ بالعمولة) بأفرع الشركة بمركز ومدينة "أول أسيوط - ثان أسيوط – مركز أسيوط بحرى- أبنوب- الفتح- ابو تيج- ديروط- القوصية- منفلوط".

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعيًا للارتقاء بمعايير جميع الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

ونوه اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية، الى أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة والموجود بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية شارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية، وذلك اعتبارا من 26 /10 /2019م وحتى 31 /10 /2019م عدا أيام العطلات الرسمية من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأشار أبو صغير إلى أن الشركة لن تلتفت إلى الطلبات التى قدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان.

تعرف على الوظائف المطلوبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
تعرف على الوظائف المطلوبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
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