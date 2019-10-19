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منوعات

استمرت 5 ساعات ونصف... نجاح أول رحلة نسائية في الفضاء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
رائدتي الفضاء كريستينا
رائدتي الفضاء كريستينا كوش وجيسيكا مائير
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أماني إبراهيم
نجحت رائدتا الفضاء كريستينا كوش وجيسيكا مائير في إتمام المهمة التاريخية، أمس، وهي أول رحلة نسائية في الفضاء.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد بذلتا جهود عظيمة خلال المهمة في استبدال وحدة شحن البطارية التالفة في الجزء الخارجي بمحطة الفضاء الدولية، دون تدخل رجل في هذه المهمة، ونفذتا المهمة في الفضاء والمعروفة باسم نشاط خارج المركبة (EVA) في لغة رواد الفضاء، بعد سبعة أشهر من التاريخ الأصلي المخطط له.

وتم تأجيلها طوال هذه المدة لعدم وجود بدلة مناسبة لحجم رائد الفضاء الذي كان من المقرر أن يشارك فيها برفقة كريستينا فقط.

واستمرت المهمة لمدة خمس ساعات ونصف، وخرجت من المركبة أولا جيسيكا وهي تحمل حقيبة الأدوات، وخرجت بعدها كريستينا، وبقي رواد الفضاء مرتبطين بالسطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية باستخدام أسطح وأزواج من الحاملات المعدنية.

وكانت قد قالت كوش قبل بدء المهمة: "أعتقد أن ما نقوم به مهم بسبب الطبيعة التاريخية لما نفعله.. ففي الماضي، لم تكن النساء دائمًا على الطاولة"، وتظن كريستينا أن مشاركتها في هذه المهمة أمر رائع.

وتم تصوير هذا الحدث بالكامل أمس من خلال خاصية البث المباشر والتي نقلته وكالة ناسا لجمهورها حول العالم، ويذكر أن أول امرأة قامت بمهمة في الفضاء كانت رائدة الفضاء الروسية سفيتلانا سافيتسكايا والتي ذهبت إلى خارج محطة الفضاء الروسية ساليوت 7 في عام 1984.
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