Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وقف إطلاق النار على الحدود بين تركيا وسوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
القوات التركية
القوات التركية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» بثا مباشرا للحدود التركية السورية، وأفادت القناة بوقف إطلاق النار على الحدود بين تركيا وسوريا.

وكان أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا شديد اللهجة يدين فيه تركيا بسبب غزوها سوريا، مطالبًا إياها بإنهاء عدوانها العسكري الغاشم هناك.

وقال البيان "نطالب تركيا بإنهاء عدوانها العسكري على سوريا وسحب قواتها واحترام القوانين الدولية الإنسانية".

وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق النار شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد.

وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 32 كم في سوريا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يقف في وجه أردوغان بعد العدوان على سوريا.. يهدد بتدمير اقتصاد أنقرة وفرض عقوبات جديدة.. الليرة التركية تتأثر بشكل كبير.. ورئيس تركيا لا يبالي ويؤكد: لن نتراجع عن عملياتنا

التفاصيل الكاملة للاتفاق التركي الأمريكي لإنهاء العملية العسكرية التركية في سوريا

رغم وقف إطلاق النار.. معركة عنيفة مع الاحتلال التركي في رأس العين وتل أبيض

على غرار وعد بلفور.. قصة اتفاق أمريكي تركي بموجبه أُعطيت أرض سوريا لمن لا يستحقها

أمريكا وتركيا تتفقان على تعليق العملية العسكرية التركية في سوريا.. رفض سوري وترحيب كردي بالاتفاق التركي الأمريكي... الاتفاق المشروط يئول إلى منطقة أمنية تركية.. والأمم المتحدة ترحب

الكونجرس يتمسك بمعاقبة تركيا رغم اتفاق بنس وأردوغان

ترشيحاتنا

جرائم قتل والمتهم حدث.. اغتصاب وقتل وبلطجة في تلا

بعد عدوان تركيا على سوريا.. إسرائيل تكشف عن مخاوفها المستقبلية

تعليق كوميدي من مرتضى منصور على استقبال بعثة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

هل الله يغفر الذنوب المتكررة ؟.. هذه كفارة من عاد إلى المعصية 9 مرات

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة