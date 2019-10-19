لتدوير القمامة بالإسكندرية.. نهضة مصر ترفع الطاقة الاستيعابية لمصنعى المنتزه وأبيس

صرح المهندس محسن صلاح ، رئيس شركة المقاولون العرب، بأنه فى إطار برنامج الحكومة الذي يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا، قامت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدي الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب بتطوير ورفع كفاءة مصنعي المنتزه وأبيس لتجنب الأضرار البيئية والصحية التي تقع على المواطن من مخلفات القمامة بمحافظة الإسكندرية.



وأضاف المهندس حسام عبد الدايم رئيس شركة نهضة مصر، أنه تم افتتاح خط إنتاج الوقود البديل وعمل التشغيل التجريبي لمصنع المنتزه ووضع حجر أساس مشروع تطوير مصنع أبيس (2) بحضور السادة وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية.



على جانب آخر أوضح المهندس حسام الخولي العضو المنتدب مدير عام الشركة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بداية العام الحالي بخصوص تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع المنتزه لتتمكن من إستقبال الطاقة الإستيعابية القصوى (800 طن يومى) وإضافة خط لإنتاج الوقود البديل (RDF) بحق انتفاع (15 عاما) وبتكلفة استثمارية حوالى (23 مليون جنيه) وتوفير عدد (52) فرصة عمل لإنتاج كمية (200 طن يوميا) من الوقود البديل بالتعاون مع شركة جى.إس.تى الكورية، حيث تم تأهيل الخطوط القائمة بالمصنع ورفع طاقتها الإستيعابية من (300 طن يوميا) إلى (800 طن يوميا) والانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بالمصنع وخط إنتاج الوقود البديل وتوريد وتركيب خط إنتاج الوقود البديل والمحول الكهربائى بقدرة 1 ميجا فولت أمبير.



أما بالنسبة لمصنع أبيس فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة فى 28 /9 /2019 بحق انتفاع (15 عاما) وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من (350 طن يوميا) إلى (750 طن يوميا) عن طريق إضافة معدات جديدة بتكلفة استثمارية (30 مليون جنيه) وتوفير (75) فرصة عمل لإنتاج وقود بديل غير مفروم بكمية (250 طن يوميا) وسماد عضوى بكمية (150 طن يوميا) وأشار الخولي أنه سيتم الانتهاء من توريد وتركيب المعدات الجديدة خلال مدة تتراوح ما بين ( 9 – 12 شهرا).