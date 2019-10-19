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أخبار البلد

التنمية المحلية: ورشة عمل دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات الإسكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني"، والتي تعقد خلال الفترة من ٢٠ - ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظتى قنا وسوهاج برئاسة د. فاطمة الزهراء منسق المشروع وبمشاركة وحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام ود. دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ود. عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات الإسكان بالمحافظات. 

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن من أولويات أجندة العمل للوزارة خلال الفترة الحالية وضع حلول مبتكرة للقضية السكانية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكانى، وشدد الوزير شعراوي علي ضرورة وضع خطة علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية.

وأشار شعراوي إلى أن هناك تعاونا مثمرا مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتحقيق الهدف المرجو لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، مشيرًا إلي أن المشروع ينفذ فى ٥ محافظات كمرحلة أولى والتى تشهد أعلى معدل نمو سكاني على مستوى محافظات الجمهورية، ومن المقرر ان يتم تعميم المشروع تدريجيًا على باقى المحافظات.

وأوضح اللواء شعراوى أن ورشة العمل تهدف الى التعريف بأهمية المشروع فى حوكمة ملف السكان وتعريف الشباب وفرق عمل المحافظات بالقضية السكانية وبناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكانى بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان فى إطار تنظيمي متكامل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل تهدف أيضًا إلى خلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة وتفعيل دور الشباب والمشاركة فى صنع القرار والعمل على دمج الشباب المتطوع فى مجموعات عمل والتعريف بمهامهم بهدف التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم وممارسة الأعمال بالمجلس الإقليمى للسكان ، بالإضافة إلي التعريف على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات DashBoard وهى اللوحة الالكترونية المعلوماتية والتى سوف توجد بمكاتب السادة المحافظين للتعرف على تفاصيل مؤشرات معدل النمو السكانى على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ووضع حلول سريعة حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن الاقتصادي وجهود التنمية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات.
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