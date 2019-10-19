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توك شو

بالقرب من معبد حتشبسوت.. خبير آثار يكشف تفاصيل اكتشاف 35 تابوتا ملونا.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
معبد حتشبسوت
معبد حتشبسوت
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قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية، إنه تم اكتشاف 34 تابوتا ملونا بالقرب من معبد حتشبسوت بالأقصر، مضيفا أن بعض التوابيت تحتفظ بمميوات مغلقة ومغلفة بداخلها.

وأضاف أحمد بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «تن» أن هذا الكشف يذكرنا ببدايات القرن الـ19 عندما تم اكتشاف خبيئة توابيت الأقصر وخبيئة الكرنك فهذه خبيئة مهمة جدا وأخرجت لنا توابيت وممويات.

وأشار أستاذ الآثار المصرية الى أن الإعلان اليوم عن اكتشاف توابيت بمنطقه "العساسيف"، يمثل أحد الاكتشافات العظيمة فى الفترة الأخيرة، مضيفًا ان هذه المنطقة تمتد من غرب الأقصر وتقع ما بين زراعة ابو النجا والدير البحرى فى الشمال وهي على بعد خطوات من معبد حتشبسوت.

وأضاف انه تم التوصل حتى الآن إلى حوالى 35 تابوتا وهي قابلة للزيادة، مشيرًا الى ان التوابيت ملونة وبعضها عليه طبقة مذهبة ومناظر تخص كبار كهنة آمون امتدادًا للأسرة الـ18 للأسرة والـ26 وهذا يمثل إضافة كبيرة للناحية الأسرية والعلمية.
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