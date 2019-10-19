Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يصيب شاباً فلسطينياً ويستهدف الصيادين في غزة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:23 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويستهدف الصيادين
Advertisements
أ ش أ
أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.
وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب، وأظهر تقرير حقوقي أن 85 % من الصيادين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرائم الاحتلال.. النار على 4 فلسطينيين واستهداف صيادين غزة

ترشيحاتنا

مديرة مدرسة تتعرض للسحل والإهانة من ولية أمر .. وابنتها تستغيث بوزير التعليم

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

تيل الفرامل أبرزها.. قطع غيار سيارات مغشوشة بالمليارات في الأسواق.. تفاصيل

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

تعرف على سعر وموصفات تيجو 3 موديل 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة