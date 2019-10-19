نجاح أول رحلة نسائية في الفضاء.. كريستينا وجيسيكا دخلتا التاريخ بـ مهمة مدتها 5 ساعات وهذه تفاصيل الاستعداد

- نجاح أول رحلة نسائية في الفضاء

- بدل خصيصة لهن لرحلة فضائية مدتها 5 ساعات

- كل ما تريد معرفته عن المهمة التاريخية



نجحت رائدتا الفضاء كريستينا كوش وجيسيكا مائير في إتمام المهمة التاريخية، أمس، وهي أول رحلة نسائية في الفضاء، وتعد هذه الرحلة رقم 221 لمحطة الفضاء الدولية منذ بدء إطلاق رحلات سير في الفضاء في عام 1998.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد بذلتا جهودا عظيمة خلال المهمة في استبدال وحدة شحن البطارية التالفة في الجزء الخارجي بمحطة الفضاء الدولية، دون تدخل رجل في هذه المهمة، ونفذتا المهمة في الفضاء والمعروفة باسم نشاط خارج المركبة (EVA) في لغة رواد الفضاء، بعد سبعة أشهر من التاريخ الأصلي المخطط له.



وكان من المقرر أن يقوم بهذه الرحلة السيدة كوخ ورائد الفضاء آن ماكلين، ولكن تم إلغائها بعدما أعلنت ناسا عن عدم امتلاكها لبدلة فضاء متاحة بحجم السيدة ماكلين، وانتهت مهمته في الفضاء خلال هذا الصيف وعاد إلى الأرض.



وخلال الشهر الماضي سبتمبر، وصلت السيدة مائير إلى محطة الفضاء الدولية، وانضمت إلى السيدة كوش باعتبارها المرأة الأخرى الوحيدة بالمحطة، وبعدها أعلنت ناسا عن قيام السيدتين بهذه المهمة.



واستمرت المهمة لمدة خمس ساعات ونصف، وخرجت من المركبة أولا جيسيكا وهي تحمل حقيبة الأدوات، وخرجت بعدها كريستينا، وبقي رواد الفضاء مرتبطين بالسطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية باستخدام أسطح وأزواج من الحاملات المعدنية.



وكانت قد قالت كوش قبل بدء المهمة: "أعتقد أن ما نقوم به مهم بسبب الطبيعة التاريخية لما نفعله.. ففي الماضي، لم تكن النساء دائمًا على الطاولة"، وتظن كريستينا أن مشاركتها في هذه المهمة أمر رائع.



وتم تصوير هذا الحدث بالكامل أمس من خلال خاصية البث المباشر والتي نقلته وكالة ناسا لجمهورها حول العالم، ويذكر أن أول امرأة قامت بمهمة في الفضاء كانت رائدة الفضاء الروسية سفيتلانا سافيتسكايا والتي ذهبت إلى خارج محطة الفضاء الروسية ساليوت 7 في عام 1984.



دور النساء لا يقل أهمية عما يقدمه الرجال، هذه القضية على رأس أولويات الكثير من المنظمات والمؤسسات حول العالم ومنهم وكالة ناسا لعلوم الفضاء، والتي قررت إتاحة الفرصة كاملة للسيدات خلال أول رحلة سير في الفضاء للسيدات فقط.



وكانت قد أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، قبل عدة أيام، عن عزمها لإطلاق أول رحلة سير على الإطلاق للسيدات فقط، وتم تداول الخبر عن طريق مدير وكالة ناسا جيم بريدنشتاين عبر موقع التغريدات تويتر، ويرصد «صدى البلد» أبرز تفاصيل الرحلة.



-رائدات الفضاء:

انطلقت الرحلة من محطة الفضاء الدولية وسيقوم بها رائدتا الفضاء كريستينا كوش، وجيسيكا مائير، اللتان يعيشان في الفضاء منذ شهري مارس وسبتمبر الماضيين على التوالي.



- المهمة:

أعلنت ناسا أن مهمة رائدتي الفضاء تتمثل في استبدال وحدة شحن البطارية التالفة في الجزء الخارجي من المحطة، والتي فشلت محاولة تغييرها خلال نهاية الأسبوع الماضي.



- الحدث الأول من نوعه:

تعد هذه الرحلة أول حدث نسائي خلال أكثر من نصف قرن من المشي في الفضاء، وكان قد قام رواد الفضاء رجال ونساء بأكثر من 200 رحلة سير في الفضاء أثناء بناء وصيانة محطة الفضاء الدولية، لكن 15 امرأة فقط منهم كن على استعداد للسير في الفضاء، وعادة ما كان يرافقهن الرجال.



- رحلة نسائية:

كان من المقرر في الأصل أن تنطلق هذه المهمة قبل أكثر من ستة أشهر، على أن يشارك فيها رائد الفضاء آن ماكلين والسيدة كوش، ولكن تم تأجيل المهمة لأن ناسا لم يكن لديها ما يكفي من البدلات ذات الحجم المناسب لماكلين فعاد إلى الأرض، وانضمت جيسيكا إلى زميلتها كريستينا.



- تعليق مدير برنامج محطة الفضاء الدولية:

قال مدير برنامج محطة الفضاء الدولية، كيرك شيريمان، في مؤتمر صحفي في وقت سابق أنه قد اتضح أنه على مدار العامين المقبلين، سيقوم الكثير من الأشخاص برحلات إلى الفضاء من ذوي البدلات بالحجم المتوسط، في إشارة إلى الرحلات الفضائية النسائية.



- إنجازات نسائية:

في السادس من أكتوبر الجاري، أكملت كوش وزميلها رائد الفضاء أندرو مورجان أول رحلة من رحلات الفضاء الخمس المقرر إجراؤها هذا الشهر، وهي عملية مدتها سبع ساعات ودقيقة واحدة لاستبدال بطاريات النيكل - الهيدروجين ببطاريات ليثيوم أيون الأحدث والأكثر قوة على خارج محطة الفضاء الدولية، وبعدها في الحادي عشر من أكتوبر الجاري أكملت السيدة كوش والسيد مورجان مهمة السير في الفضاء لمدة ست ساعات و 45 دقيقة لمواصلة العمل على البطاريات.



- بدل مميزة لهن:

تعتبر بدلة الفضاء المناسبة هي مفتاح السماح بنطاق الحركة اللازم لأداء العمل في مهام السير في الفضاء، فنجاح مهمة فضائية أو فشلها يتوقف على اختيار البدلة المناسبة لرائد الفضاء، وهذا كان السبب في تأجيل مهمة ماكلين.



وكانت قد كشفت ناسا عن بدل الفضاء التي صُممت لترتديهما أول سيدتين بالفضاء، وجاء تصميم البدلات بالتزامن مع أول رحلة نسائية بالكامل في الفضاء، وأعلنت عن النماذج الأولية للبدلات الفضائية من الجيل الحديث والتي يمكن ارتداؤها داخل مركبة الفضاء أوريون وعلى سطح القمر، وتسمح البدلات الجديدة لرواد الفضاء بأن ينحنوا، ويجلسوا ويرفعوا أيديهم ويضعوها فوق رؤوسهم أيضا.



تعتبر البدل الحديثة أكثر مرونة مقارنة ببدلات الجيل السابق، مما يتيح لرواد الفضاء أيضا الجلوس بطريقة القرفصاء لالتقاط الصخور والتحرك بسهولة أكبر، وتم تصميمها مزودة بنظام العزل لتحمل درجات الحرارة من -150 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية.



وقال كريس هانسن، مدير مكتب تصميم الملابس في الفضاء بـ ناسا أن هذه البدلة مطورة للبدلة الأساسية التي تم تصميمها منذ 40 عاما، فيما قالت إيمي روس مهندسة رائدة بمجال الفضاء في وكالة ناسا، أن تطويرها للبدلة جاء لمنحهم قدرة أكبر على القيام بعملهم وإبقائهم على قيد الحياة في البيئة القاسية.



والمميز في هذه البدلة أنها تتغلب على مشكلات الأحجام لرائدي الفضاء، فهي بدلة واحدة تم تصميمها لتلائم الجميع نساء ورجال.



ووفقا لوكالة ناسا، فإن بدلات الفضاء أو وحدات التنقل خارج المركبة، يصل وزنها ما بين 350 إلى 500 رطل على حسب وزن الجهاز، وتوفر أدوات التحكم في الهواء، ودرجة الحرارة، وطاقة البطارية، وأجهزة الاتصالات، ونظام الحماية من الإشعاع والحطام الفضائي.