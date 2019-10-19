مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم بسوهاج

أسفر تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية البربا دائرة مركز جرجا بسوهاج عن وفاة ٣ أشخاص، كما أصيب شخص رابع، وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى جرجا العام.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالحادث، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث مركز جرجا، ورجال الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، واشتعال النيران في دراجة منهما.



نتج عن الحادث مصرع كل من عبد الرحمن أحمد حسن، ١٧ عاما، طالب، يقيم قرية البربا، وعلي صلاح أحمد، ١٧ عاما، طالب، يقيم قرية اولاد بهيج، ومحمد ضاحي، ١٨ عاما، طالب، وأصيب في الحادث رأفت إبراهيم فواز، يقيم قرية البربا بكسور وجروح متفرقة.



وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى جرجا العام، وتم رفع آثار الحادث، وكلفت ضباط المباحث بالتحري في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن جثث الضحايا.

