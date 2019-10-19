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فن

أمنية حسن تغنى مرسال لحبيبى فى حفل بساقية الصاوى.. اليوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
أمنية حسن
أمنية حسن
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آيه عاطف
تستعد الفنانة أمنية حسن، لإحياء حفل غنائي اليوم السبت٬ على خشبة مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المتوقع أن تقوم أمنية حسن بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها وعدة أغاني شهيرة منها "عن تجربة"٬ و"عشم إبليس"٬ و"أبويا واحشني جدا"٬ و"مرسال لحبيبي" وغيرها.

يذكر أن أبرز أعمال أمنية حسن أغنية :"ليه الكمانجة"، و"الحدوتة"، و"صحاب"، كما قدمت العديد من الأغاني للنادي الأهلي الذي تعشقه من صغر سنها.
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