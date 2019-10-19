لبنان ينتفض.. حسن نصر الله يوجه رسالة للمتظاهرين والحكومة



وقال نصر الله في كلمة له: "إذا تعاونا وكانت لدينا جرأة وشجاعة.. نستطيع أن ننقذ بلدنا واقتصادنا"، وأضاف "من أجل أن ننقذ الوضع في لبنان يجب أن يضحي الجميع، اذهبوا إلى خطة يضحي فيها الجميع".





وأكد نصر الله أنه لا يؤيد استقالة الحكومة، محذرا من أنه إذا استقالت هذه الحكومة فمن غير المعلوم أن تتشكل الحكومة بسنة أو سنتين والبلد وقته ضيق، مطالبا بأن تستمر الحكومة الحالية ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة.





ووجه نصر الله رسالة إلى المتظاهرين قال فيها: " أقول للمتظاهرين نحن نحترم خياركم بالتظاهر ونقدر احتجاجكم ورسالتكم وصلت قوية إلى المسؤولين".





علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، على المظاهرات المندلعة في البلاد منذ يومين.