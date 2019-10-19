Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجوكر في شوارع مصر.. شاب يتأثر بالشخصية ويتجول بين الناس.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:53 م
جوكر مصر
جوكر مصر
Advertisements
قسم التوك شو
كشف المخرج عمر دنجة -صاحب جلسة تصوير "الجوكر"- عن أنه جسد شخصية الجوكر وتنقل بين المواطنين في الشارع ووسائل المواصلات متأثرا بالشخصية.

وقال عمر دنجة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «تن» إنه سعيد بالتجربة خاصة أنه من أكثر المعجبين بفيلم الجوكر، متابعا: «شاهدته 3 مرات في السينما حتى الآن».

وأضاف عمر دنجة، أن شخصية بطل الفيلم تشبهه تمامًا فى كثير من التفاصيل لذلك تأثر كثرًا بها، موضحا أن المواطنين فى الشارع المصرى تفاعلوا معه وقاموا بالتصوير معه، مضيفا: «أحد المواطنين تصور أنني شخصية الجوكر بالفعل.. وأتمنى الأوسكار للجوكر».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عرض The Joker.. الشرطة الأمريكية تعلن حالة الطوارئ

الجوكر .. في محاضرة عن النفس البشرية

بعد تحضيره لـ جوكر السبتية.. علاء مرسي VS آرثر فليك

بعد تحقيقه 26 مليون جنيه فى شباك التذاكر المصرى.. كل ما تريد معرفته عن فيلم JOKER الأقرب لجائزة الأوسكار

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى

ترشيحاتنا

مدير ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير يعلن موعد الافتتاح ..فيديو

هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة؟

عقوبات قاسية فى انتظاره .. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

مرتضى منصور يهاجم بشرى بسبب مهرجان الجونة.. فيديو

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

5 مرات في 5 أيام.. ظهور غير معتاد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

أنيقة كعادتها.. رجاء الجداوي تتألق بفستان مبهر في حفل زفاف نجل هاني شاكر