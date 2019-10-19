الجوكر في شوارع مصر.. شاب يتأثر بالشخصية ويتجول بين الناس.. فيديو

كشف المخرج عمر دنجة -صاحب جلسة تصوير "الجوكر"- عن أنه جسد شخصية الجوكر وتنقل بين المواطنين في الشارع ووسائل المواصلات متأثرا بالشخصية.



وقال عمر دنجة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «تن» إنه سعيد بالتجربة خاصة أنه من أكثر المعجبين بفيلم الجوكر، متابعا: «شاهدته 3 مرات في السينما حتى الآن».



وأضاف عمر دنجة، أن شخصية بطل الفيلم تشبهه تمامًا فى كثير من التفاصيل لذلك تأثر كثرًا بها، موضحا أن المواطنين فى الشارع المصرى تفاعلوا معه وقاموا بالتصوير معه، مضيفا: «أحد المواطنين تصور أنني شخصية الجوكر بالفعل.. وأتمنى الأوسكار للجوكر».

