آخرها خبيئة العساسيف.. وزير الآثار: الاكتشافات الجديدة باتت تشغل العالم كله

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن السبب في ازدياد الكشوفات الأثرية في مصر سؤال بات يتردد كثيرًا سواء محليًا أو عالميًا.





جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي انطلق منذ قليل في الأقصر، للإعلان عن اكتشاف خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات في العساسيف بالبر الغربي.





وتابع: السبب هو الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء ومن خلفهما كل قيادات الدولة لقطاع الآثار.



