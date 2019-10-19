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ثقافة

آخرها خبيئة العساسيف.. وزير الآثار: الاكتشافات الجديدة باتت تشغل العالم كله

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
وزير الاثار
وزير الاثار
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علاء المنياوي
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن السبب في ازدياد الكشوفات الأثرية في مصر سؤال بات يتردد كثيرًا سواء محليًا أو عالميًا.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي انطلق منذ قليل في الأقصر، للإعلان عن اكتشاف خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات في العساسيف بالبر الغربي.

وتابع: السبب هو الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء ومن خلفهما كل قيادات الدولة لقطاع الآثار.

وأشار "العناني" إلى أن هذا الدعم كان له نتائج مباشرة، وتمثل في استقرار العمل وانتظامه وتفرغ الأثريين للبحث والحفائر مرة أخرى، وانتظام البعثات الأثرية التي وصلت إلى 50 بعثة أثرية مصرية عاملة في وقت واحد.
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