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اقتصاد

رئيس شركة مياه البحر الأحمر: إحلال وتجديد الشبكات بمنطقة العرب بتكلفة 3.5 مليون جنيه

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
صرح المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأنه جارٍ العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بتكلفة تقدر بنحو 3,5 مليون جنيه، وذلك لتحسين ضخ المياه، ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها بالمنطقة.

وأشار المهندس يحيى صديق، إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ عددٍ من عمليات الإحــلال والتجـديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق أخرى، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة خدمة مياه الشرب المقدمة للمواطن.

وأضاف: تقوم الإدارة العامة للمعامل بالشركة بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءًا من خروجها من المحطات حتى وصولها إلى المواطن، إلى جانب تواجد عددٍ من الكيميائيين بأماكن ضخ المياه لإجراء عملية التحليل لعينات المياه المنتجة من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقاطٍ لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.
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