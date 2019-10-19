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برلمان

مستقبل وطن يكرم 10 من شهداء ومصابي حرب أكتوبر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
مستقبل وطن ينظم صالون
مستقبل وطن ينظم صالون وطن احتفالًا بانتصارات أكتوبر
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
نظَّم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة قنا "صالون وطن" للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالحزب، بقاعة نادي الزراعيين بنجع حمادى، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور أمين الحزب وأسامة الهواري وهشام قدوس مساعدا أمين الحزب وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب المحافظة ومكاتب المراكز وعدد كبير من المواطنين.

وقال الدكتور عباس منصور أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن حرب السادس من أكتوبر هي رمز العزة والكرامة لمصر والأمة العربية بأثرها لأنها استعادة الأرض ومحت مرارة 67 وحطمت أسطورة إسرائيل العسكرية.

ومن جانبه، قال أسامة الهواري أن القوات المسلحة المصرية هى رمز فخر واعتزاز لكل مصري لدورها البطولي في الدفاع عن مقدرات الوطن مشيرا إلى أن التطوير الدائم في مجال التدريب ومجال التسليح وضع الجيش المصري في مصاف أقوي جيوش العالم.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وتبني وتنفذ العديد من المشروعات القومية والغذائية مساهمة من منها في دعم جهود الحكومة حتى تتمكن من تحقيق طموحات المصريين.

فيما قال الدكتور بدوي المعاون أمين المتابعة والتقييم بحزب مستقبل وطن بقنا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أعلن عن تحمله المسئولية الكاملة عن نكسة 67 ولكن شعب مصر وقف خلف قائده وبدأت حرب الاستنزاف التي كبدت العدو خسائر فادحة وسطر رجال القوات المسلحة أعظم البطولات وجاء قائد الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات والحق الهزيمة المريرة وحطم أسطورة إسرائيل العسكرية ليعيد الأرض والنصر لمصر وللوطن العربي.

وأشار أمين المتابعة والتواصل الإجتماعي بالحزب أنه تم خلال الاحتفالية تكريم 10 من شهداء ومصابي القوات المسلحة في العمليات الحربية ومنحهم الدروع التذكارية.
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