تركيا ارتكبت جرائم حرب فى سوريا.. مسيرات الحرية تجوب برشلونة وسط إضراب عام.. أبرز ما قالت الصحف الإماراتية

الإمارات اليوم: تركيا ارتكبت جرائم حرب فى سوريا

الخليج: تحديد مسارات التفاوض بين الخرطوم والشعبية

الوطن: مسيرات الحرية تجوب برشلونة وسط إضراب عام

الصحة والإغاثة :







وأكدت المنظمة أن «المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة حول هجمات من دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة»، فضلًا عن «عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هيرفين خلف على يد عناصر فصيل أحرار الشرقية».



ونقلت المنظمة عن صديق لهيرفين قوله إنه حاول الاتصال بها هاتفيًا، ورد عليه شخص عرف عن نفسه بأنه مقاتل في المعارضة المسلحة، وقال له «أنتم الأكراد خونة»، وأبلغه بمقتلها.



ونقلت المنظمة عن أحد المتطوعين في الهلال الأحمر الكردي مشاهداته أثناء عمله على نقل ضحايا غارة جوية تركية استهدفت منطقة قريبة من مدرسة في قرية الصالحية في 12 أكتوبر. وقال المتطوع «لم أتمكن من تحديد ما إذا كانوا فتيانًا أو فتيات لأن الجثث كانت متفحمة».



وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، إن «تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتسلحها»، مضيفًا أن «تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين»، المنطقة ذات الغالبية الكردية التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها في العام 2018. ودعا نايدو تركيا «لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها».



تظاهرة حاشدة :



وقالت "الوطن" إنه تواصلت، أمس الجمعة، الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، في إقليم كتالونيا الإسباني، مع إعلان «إضراب عام»، وتنظيم تظاهرة حاشدة، ضمن «مسيرات الحرية» ضمت عشرات الآلاف في برشلونة، قُطع خلالها الطريق الحدودي مع فرنسا، بعد ليلة من الصدامات بين الشرطة و الاستقلاليين المحتجين على أحكام بالسجن على عدد من قادتهم.



وبدت آثار الإضراب واضحة في برشلونة التي تعد وجهة مفضلة للسياح. وكانت حركة السير ضعيفة بالنسبة ليوم عمل، وكذلك في جادة لا رامبلاس. وشهدت وسائل النقل العام اضطرابات، وألغيت 55 رحلة في مطار المدينة.



زعماء انفصاليون :



وقال التلفزيون الإسباني، إن عشرات الآلاف من الكتالونيين وصلوا إلى برشلونة، أمس، للمشاركة في تظاهرة حاشدة، احتجاجًا على الحكم بالسجن على تسعة زعماء انفصاليين. وأضاف، أن المسيرات الخمس التي خرجت الأربعاء الماضي من خمس مدن كتالونية تحت شعار «مسيرات من أجل الحرية» قاطعة نحو 100كلم سيرًا على الأقدام، وصلت إلى برشلونة للمشاركة في الاحتجاج.



وأعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، أن الطريق الحدودي بين إسبانيا وفرنسا قُطع من الاتجاهين. وقالت وزارة النقل، إن المتظاهرين قطعوا طريقين في الاتجاهين على الطريق السريع إيه بي7 بالقرب من جيرونا، وكذلك «ناسيونال 2» بالقرب من الحدود الفرنسية الإسبانية.



وأعلن الاستقلاليون أمس يوم «إضراب عام» في الإقليم، حيث تدفقت «مسيرات للحرية»، انطلقت من أنحاء المنطقة على برشلونة للمشاركة في التظاهرة. وقالت السلطات، إن طلابًا قاموا بإضراب، بينما قُطعت طرق بسبب مسيرات لآلاف الانفصاليين من مدن عدة، أدت لشل المنطقة والوصول إلى برشلونة.



شوارع برشلونة :



وشوهد، أمس الأول، مئات الشبان يهتفون ب«استقلال» الإقليم ويقيمون حواجز مشتعلة وسط العاصمة، وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق كرات مطاطية عليهم. ونزل 25 ألف طالب إلى شوارع برشلونة، وقاموا برشق رجال الشرطة بالبيض، وورق الحمام، كما ذكرت شرطة البلدية، وسلم الزعيم السابق للإقليم، كارلس بوجديمون، نفسه طوعًا إلى الشرطة البلجيكية، بعدما أعادت مدريد تنشيط مذكرة توقيف بحقه. وفر بوجديمون من إسبانيا في أعقاب استفتاء 2017، واحتجز لوقت قصير في ألمانيا في العام التالي قبل أن يتمكن من السفر إلى بلجيكا.



خريطة طريق:



وأكدت " الخليج" أن الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، وقعوا أمس الجمعة،اتفاق تحديد مسارات التفاوض وضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ لخريطة طريق للعملية التفاوضية.



وتم التوقيع بين الوفد الحكومي، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، في جوبا عاصمة جنوب السودان التي ترعى مفاوضات السلام السودانية.



وقال رئيس الوفد الحكومي،عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن الطرفين اتفقا على مسارات التفاوض الثلاثة المتمثلة في المسار السياسي والإنساني والأمني مع ضرورة الاتفاق على إعلان خريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، مؤكدا التزام الحكومة بحل القضية بطريقة سلمية من جذورها.



وعلى الجانب الآخر، قال الجاك محمود الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، إن الحركة مستعدة للدخول في التفاوض، مشددا على ضرورة إعلان مبادئ لخريطة طريق للعملية التفاوضية .



مفاوضات سلام :



واختتمت اللجنة المشتركة المعنية بتحديد أجندة المفاوضات المكونة من وفدي الحكومة والجبهة الثورية لمفاوضات السلام اجتماعها الأول الذي عقدته في مقر المفاوضات في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.



وتناول الاجتماع سبل الدفع بالعملية السلمية وكيفية الانتقال من مرحلة إعلان المبادئ وبناء الثقة الى مرحلة الدخول في التفاوض حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالمشكلة. بحسب وكالة السودان للأنباء.



وأوضح محمد تقد عضو وفد الثورية أن اللجنة ناقشت أجندة التفاوض في المرحلة المقبلة حيث تم الاتفاق على ضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادئ وبناء الثقة، كما تناول الاجتماع تحديد طبيعة الأجندة التي يجب أن تكون محل النقاش.



وأشار إلى أن النقاش دار حول ضرورة التفاوض في مسارات متعددة تشمل قضايا قومية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمناطق النزاع المختلفة، كما ناقش الاجتماع طبيعة ومنهجية التفاوض في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة بعد استكمالها يمكن أن تطرح كإعلان سياسي خلال اليومين القادمين، أو يتم طرحها كإعلان مبادئ.

تناولت الصحف الإماراتية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلى والإقليمي، ومن بين ما تناولته أن منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، اتهمت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بارتكاب «جرائم حرب» في هجومها ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.وذكرت المنظمة في تقرير، أن «القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها، أظهرت تجاهلًا مخزيًا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، من بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة، وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين».وتؤكد تركيا أنها تقوم بكافة الإجراءات اللازمة لتفادي إلحاق أضرار بالمدنيين، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مقتل 72 مدنيًا بنيران القوات التركية والفصائل الموالية لها، بينهم من جرى إعدامهم ميدانيًا بإطلاق النار عليهم من قبل مقاتلين موالين لأنقرة.وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 17 شخصًا، بينهم عاملون في مجالي الصحة والإغاثة، ونازحون، كما تحققت من أشرطة فيديو جرى تداولها وراجعت تقارير طبية.