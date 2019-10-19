طلب إحاطة للحكومة بسبب عدم استكمال رصف طريق دمو / الفيوم

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بسبب عدم تنفيذ توصيات زيارة رئيس الوزراء للفيوم بما فيها استكمال أعمال رصف طريق دمو / الفيوم



وقال النائب، إن طريق دمو / الفيوم، من الطرق المحورية والهامة، حيث إنه المخرج الوحيد لطريق الفيوم/ بني سويف الصحراوي، كما أن هذا الطريق يصل بين مدينة الفيوم والمستشفى العام الجديدة الجارى إنشاؤها، كذلك مستشفى الفيوم الدولى لعلاج الأورام.



وأكد أن هذا الطريق مهمل ولم تتم أية أعمال توسعة أو صيانة له، كما أن هذا الطريق منزوع ملكيته منذ زمن لعرض 20 مترا، ولم يتم إلى الآن البدء فيه إلى الآن أو استكمال التعامل على باقي الملكية.



وأوضح: «ما تم سفلته ورصفه فقط 12 مترا فقط، ولم يتم استكماله إلى الآن، كما أنه كثرت أعمال التعديات والإشغالات على جانبي الطريق، وعلى الأرض منزوعة الملكية فى ظل إهمالها وعدم البدء فى استكمال ما خصصت له من نزع الملكية العامة من أجله».



وأشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته الى محافظة الفيوم بشهر مارس من عام 2019، وجَّه بسرعة الانتهاء من هذا الطريق، وكان ذلك بتاريخ 28 مارس ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يحرك ساكنا، ولن يتم اى اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات رئيس الوزراء.



وتساءل: «ما سبب عدم تنفيذ توصيات السيد رئيس الوزراء؟، ومتى سيتم تنفيذها؟، وهل ستتحرك الحكومة بالتنفيذ وحل المشكلة؟».

