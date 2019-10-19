وحش جليدي قادم نحو السعودية يجمد كل شيء.. تفاصيل

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أحاديث عن توقعات بقدوم وحش جليدى قارس يضرب المملكة العربية السعودية ويجمد كل شيء عليها.





وحسب ما فسره علماء المناخ بشأن مسمى "الوحش الجليدي"، فيقصد به كتلة جليدية ضخمة، كانت نشرت وكالات أنباء عنها في سبتمبر من العام الماضي 2018 حيث قالت حينها إن الكتلة بدأت في التحرك بعد انفصالها، العام الماضي، عن جليد القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا».





وحذر خبراء التغير المناخي من أن إيقاف تلك الكتلة لن يكون أمرًا سهلًا، إذ يبلغ وزنها تريليون طن، ويضاهي حجمها 4 أضعاف العاصمة البريطانية، لندن، وتعد الكتلة الجليدية، التي بدأت التحرك والدوران غرب «أنتاركتيكا»، واحدة من أكبر الكتل الجليدية على الإطلاق، وحدث الشرخ العام الماضي، على حافة جرف «لارسن سي» الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.





وحول ما تم تداوله، قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ ما يتم تداوله عن الشتاء القارس البرودة والوحش الجليدي القادم إلينا، لا يستند إلى أدلة علمية وأمرا مبالغ فيه.



