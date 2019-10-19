Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وحش جليدي قادم نحو السعودية يجمد كل شيء.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
جليد
جليد
Advertisements
مــــيـــــــــس رضـــــــــا
تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أحاديث عن توقعات بقدوم وحش جليدى قارس يضرب المملكة العربية السعودية ويجمد كل شيء عليها.

وحسب ما فسره علماء المناخ بشأن مسمى "الوحش الجليدي"، فيقصد به كتلة جليدية ضخمة، كانت نشرت وكالات أنباء عنها في سبتمبر من العام الماضي 2018 حيث قالت حينها إن الكتلة بدأت في التحرك بعد انفصالها، العام الماضي، عن جليد القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا». 

وحذر خبراء التغير المناخي من أن إيقاف تلك الكتلة لن يكون أمرًا سهلًا، إذ يبلغ وزنها تريليون طن، ويضاهي حجمها 4 أضعاف العاصمة البريطانية، لندن، وتعد الكتلة الجليدية، التي بدأت التحرك والدوران غرب «أنتاركتيكا»، واحدة من أكبر الكتل الجليدية على الإطلاق، وحدث الشرخ العام الماضي، على حافة جرف «لارسن سي» الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وحول ما تم تداوله، قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ ما يتم تداوله عن الشتاء القارس البرودة والوحش الجليدي القادم إلينا، لا يستند إلى أدلة علمية وأمرا مبالغ فيه.

وقال الحصيني؛ السبت، وعبر حسابه في "تويتر": يسأل البعض عن أنه في ٢٠٢٠م سيتحقق على أرض الواقع شتاء قارس البرودة وسيتجمّد كل شيء، في طريقه الوحش الجليدي بدأ بالزحف نحونا.. شتاء قادم قاسٍ جدًا في الطريق إلينا.. هذا الكلام مبالغ فيه ولا يستند إلى أدلة علمية ومخالف للاحتباس الحراري الذي يسهم في تدفئة جو الأرض السطحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف جديد.. القارة المتجمدة يعيش بها بشر..فيديو وصور

الاحتباس الحراري يخنق الأرض.. سيناريوهات كارثية لذوبان الكتل الجليدية الكبرى.. جفاف أنهار وعواصف عاتية وموجات مد بحري تهدد سكان الكوكب.. وثلوج القطب الشمالي تبدأ بالاختفاء

إعادة مشروع مصور لجبال مونت بلانك الثلجية.. وتحذير: القرن القادم بلا جليد.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

انفراجة بعد الأزمة.. اللجنة الخماسية تدعو أندية الدوري لاجتماع طارئ.. تفاصيل

16.27 جنيه لبيع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19 أكتوبر 2019

محام محمود البنا يكشف حقيقة تزوير سن الجاني.. فيديو

بعد 29 عاما من موتها تفاجئ الجميع برسالة

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة