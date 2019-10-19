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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تطالب بـ مراقبين دوليين لـ الهدنة في شمال سوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:23 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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أ ش أ
دعت قوات سوريا الديمقراطية، المجتمع الدولي إلى إرسال مراقبين دوليين من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار شمالي سوريا.

وحثت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم " السبت " المجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن بصفتها راع لاتفاق وقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية تجاه الانتهاكات التركية، مشيرا إلى ضرورة إرسال مراقبين دوليين للمنطقة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار القوات التركية والفصائل الموالية لها في عمليات القصف العشوائي، الذي يستهدف المدنيين بمناطق شمالي سوريا.
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