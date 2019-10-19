"الصناعة" تنظم دورة تدريبية لممثلى 10 دول إفريقية بالتعاون مع الجايكا اليابانية

تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نظم مركز تحسين الجودة والإنتاجية التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ومركز تدريب التجارة الخارجية دورة تدريبية لمدة أسبوع في مجال النظم اليابانية للجودة والانتاجية بمشاركة 18 متدربا يمثلون 10 دول إفريقية هي جنوب السودان وجزر القمر والكونغو وسوازيلاند وزامبيا وكينيا وبورندي وملاوي وإثيوبيا وجيبوتي.





وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن هذا البرنامج التدريبي قد تم تنظيمه وفقًا لاستراتيجية الوزارة ورؤية الدولة نحو ضرورة التواصل وتبادل الخبرات ودعم أشقائنا في القارة الأفريقية بكافة الأنشطة والعلوم البحثية والتكنولوجية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للمنتجات، مشيرةً إلى أن الدورة قد تم تنفيذها في إطار البرنامج الذي ينفذه مركز تحسين الجودة والإنتاجية منذ إنشائه عام 2006 بالتعاون مع منظمة الجايكا كأحد مراكز التكنولوجيا والابتكار التابعة للمجلس بهدف الارتقاء بمستويات الجودة والإنتاجية بالمصانع المصرية بالتعاون مع الخبرات اليابانية.



