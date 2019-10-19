8 نجوم يغيبون عن ريال مدريد فى مواجهة مايوركا يتقدمهم هازارد

أعلن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".



وشهدت القائمة غياب كل من، ماركو أسينسيو، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفاخال، ولوكا مودريتش وتوني كروس، وجاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد لأسباب فنية.



وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا كالتالي..



حراسة المرمى: كورتوا - آريولا - ألتوب



خط الدفاع: ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - أودريوزولا- ميندي



خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو



خط الهجوم: بنزيما - يوفيتش - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



وخاض ريال مدريد 8 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل في 3 مباريات.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

