توسيع استغلال مياه السيول وحفر آبار.. خطة للتوسع في التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء

خطة للتوسع في التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء

حفر 145 بئرا بأعماق تصل من 1200 حتى 1600 متر في مركزي الحسنة ونخل

استغلال مياه السيول في الزراعة الموسمية لجودة التربة وخصوبتها

الاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار للمساهمة فى توطين البدو بسيناء

تستعد محافظة شمال سيناء، لتنفيذ خريطة زراعية في المنطقة وسط سيناء، والتي تتميز بوجود وديان ويمكن استغلال مياه السيول في عمليات الزراعة الموسمية باعتبار أن تربتها من أجود أنواع التربة لخصوبتها ، وإنتاج أجود أنواع الخضروات والفاكهة والتي تغطي احتياجات سكان المنطقة وتسويق الفائض منها علي أسواق مدن المحافظة .ولفت اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، إلي أن منطقة وسط سيناء تعتمد على مياه الآبار في عملية الزراعة إلى جانب تخزين مياه السيول وتحويل مسارها الي مساحات زراعية واسعة، مشيرا إلى ان الدولة نجحت في حفر 145 بئر بأعماق تصل من 1200 حتي 1600 متر في قري ومدن مركزي الحسنة ونخل، ويتكلف البئر الواحد من 7 الي 10 ملايين جنيه. .ولفت اللواء شوشة ، إلى أنه تم توزع مساحات الأراضي علي السكان المحليين، لزراعتها بمحاصيل موسمية وخضروات تكفي احتياج أبناء المنطقة، حيث يتم زراعة أنواع محاصيل تناسب درجات الملوحة المياه الجوفية .وأشار إلى أن هطول الأمطار وجريان مياه السيول يساعد علي تغذية الخزان الجوفي وبالتالي التخفيف من درجة ملوحة مياه الآبار وهنا يمكن للمزارع تنوع الزراعات من الخضروات بأنواعها، وأشجار زيتون ورمان ونخيل وكذلك زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي تلاقي إقبال شديد عند تسويقها او تصديرها للخارج.ووجه شوشة ، دعوة لشركات الأدوية للاستثمار في سيناء، وذلك بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي لإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتي تستخدم في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية والتي لا يوجد لها أضرار مقارنة بالمكون الكيميائي الذي له أضرار جانبيةومن جانبها انتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء العمل من حفر تجهيز 4 آبار جوفية جديدة، بهدف توسعة الرقعة الزراعية لمختلف مناطق وتجمعات مركزي الحسنة ونخل ، وذلك فى إطار خطة التنمية الزراعية والحفاظ على الزراعات القائمة بمنطقة وسط سيناء ، وذلك في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع المياه الجوفية لتعظيم الإستفاده من الموارد المائية المتاحة بمحافظة شمال سيناء من المياه الجوفية وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية.وقال المهندس خالد الاباصيرى، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية والابار بشمال سيناء ، أنه تم تجهيز عدد 4 آبار بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وهي آبار " الحمض بالبروك والدوبيل بالمغفر والمتمتنى وام شيحان 4 بوسط سيناء ، ولفت الي انه تم إجراء تجارب الضخ المتعدد المراحل والضخ الثابت لبئر أبو قريان ضمن عملية حفر 3 آبار اخري بمناطق الخوار وأبوقريان بالمنبطح وأبوينتون بالغرقدة بوسط سيناء ، تمهيدا لدخولها الخدمة بهدف توسعة الرقعة الزراعية بمنطقة وسط سيناء. وبحسب الاباصيري أن الآبار الأربعة التي تم دخولها إلى الخدمة ، وأوضح أنه تم انهاء جميع الأعمال والاستلام الابتدائي للآبار تمهيدا لدخولهم الخدمة.وتهتم الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، بتوفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستفادة من المياه الجوفية و مياه الأمطار ومياه السيول، وذلك للمساهمة فى توطين البدو بسيناء وإيجاد فرص عمل لهم وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مستقرة بجوار مصادر المياه الدائمة وإضافة أرض زراعية جديدة يتم زراعتها عن طريق الآبار. وكذلك القيام بعمل الدراسات الخاصة لبعض أعمال الحماية من أخطار السيول، وكذلك وتحديد كيفية للاستفادة من مياه السيول والأمطار فى تغذية الخزان الجوفي .