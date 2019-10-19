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ثقافة

شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
خبيئة العساسيف
خبيئة العساسيف
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علاء المنياوي
فتحت وزارة الآثار أمام وسائل الإعلام تابوتين من 25 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، تم العثور عليها في العساسيف بالأقصر.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي انطلق منذ قليل في الأقصر، للإعلان عن اكتشاف خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات في العساسيف بالبر الغربي.

وقام مرممو الآثار برفع غطاء التابوتين بمنتهي الدقة والحرص، وذلك لضمان عدم حدوث أي أضرار لها، وكان أحد التابوتين لرجل والآخر لامرأة.

وعقب رفع غطاء كل من التابوتين،ظهرت بداخل كل منهما مومياء ملفوفة كاملة بالكتان، ويتضح من طريقة لفها أن ذلك تم بعناية، ولم تتعرض المومياء طوال آلاف السنين الماضية لأي أضرار.

والكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية؛ حيث نجحت البعثة الآثرية التابعة لوزارة الآثار بجبانة العساسيف في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت ادمية ملونة.

والتوابيت في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا زالوا مغلقين، وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور
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