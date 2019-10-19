بث مباشر.. مباراة أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري، أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نظيره برايتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



بث مباشر لمباراة أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي:



ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "فيلا بارك" معقل أستون فيلا، وسيتم بث المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 7.



أستون فيلا ضد برايتون:

ويبحث أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري، عن الفوز الثالث له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر 4 مواجهات.



وشارك تريزيجيه بديلًا مع أستون فيلا، أمام نورويتش سيتي في المباراة الماضية، والتي انتهت 5-1 لصالح فريقه، بينما قام دين سميث المدير الفني باستبعاد المحمدي.



ترتيب أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي:



ويحتل أستون فيلا المركز الـ15 في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 8 نقاط، خلف برايتون الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.



مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:



ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع وستهام يونايتد، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي:





