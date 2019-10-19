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رياضة

سر غياب هازارد عن ريال مدريد أمام مايوركا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
هازارد
هازارد
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، سر غياب البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط ريال مدريد، عن مواجهة ريال مايوركا، المقرر إقامتها في تمام التاسعة ليلًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ووفقًا لما ذكرته الصحفية أرانشا رودريجيز المقربة من ريال مدريد، فإن هازارد يغيب عن مواجهة مايوركا بسبب حضور مولد طفله الرابع صباح اليوم.

ويفتقد ريال مدريد بجانب هازارد، لكل من، ماركو أسينسيو، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفاخال، ولوكا مودريتش وتوني كروس، وجاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، للإصابة.

وخاض ريال مدريد 8 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل في 3 مباريات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
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