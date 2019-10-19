Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لأول مرة.. إدراج جامعة سوهاج في تصنيف التايمز العالمي لقطاع الهندسة والتكنولوجيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف التايمز العالمي "Times Higher Education" لقطاع الهندسة والتكنولوجيا، لعام 2020، حيث حصلت جامعة سوهاج على المركز "601-800" مع جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وقناة السويس.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدراج الجامعة لأول مرة في التصنيف الخاص بقطاع الهندسة والتكنولوجيا يدل إلى حد كبير، على كم الجهود المبذولة لتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات، وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة، والبحثية بها وزيادة النشر الدولى، وتجويد نوعيته، لدعم احتياجات البحث العلمى، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية.

كان قد أوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي بزيادة 3 جامعات حكومية لأول مرة يتم إدراجها فى التصنيف في تلك القطاع، وهي أسوان وبني سويف وسوهاج.

ويضيف الدكتور محمد الجوهري رئيس مركز النشر العلمي ومدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ان تصنيف التايمز تتبلور معاييره من خلال 5 فئات التدريس (30% من الدرجة النهائية)، البحث (30 في المئة)، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%)، المكانة على المستوى الدولي (5%) ثمّ حجم الدخل (2.5 %).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

إدارج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020.. وحصول جامعة أسوان على المركز الأول في الاستشهادات عالميًّا

بنها ضمن أفضل 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2020

جامعة أسوان الأولى عالميا في الاستشهادات البحثية.. إيجابيات عديدة تحصدها الجامعة من هذا التصنيف

3 جامعات مصرية تدخل تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا

جامعة المنصورة تحتل مركزا متقدما بين الجامعات المصرية فى علوم الحاسب

ترشيحاتنا

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

كنت خايف من الكاميرا.. شريف منير ينشر صورة نادرة تجمعه مع والديه

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

طلب منها ارتداء ملابس مثيرة .. من هو مخرج فيلم مي كساب الجديد

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

ربط هضبة الهرم بالمتحف الكبير.. استشاري هندسي يكشف آخر تطورات المشروع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كعادتها.. رجاء الجداوي تتألق بفستان مبهر في حفل زفاف نجل هاني شاكر

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة