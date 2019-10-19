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رياضة

بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني:

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا:

ويسعى أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بينما يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني:

ويحتل أتلتيكو مدريد المركزا لرابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 12 نقطة.

مباريات أخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، برشلونة مع إيبار، خيتافي مع ليجانيس، ريال مايوركا مع ريال مدريد.

بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني:


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