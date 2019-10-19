بتغريدة واحدة.. كيف ضرب ترامب اقتصاد أردوغان فى مقتل .. فيديو

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادى، إن العملة التركية شهدت تدهورأ ضخمأ بالفترة الأخيرة يعد هو الأسوء فى تاريخ حكم حزب العدالة والتنمية.



وكشف محمد نجم، خلال استضافته في برنامج «8 الصبح» والمذاع عبر فضائية DMC، عن تسجيل العملة التركية «الليرا» منذ 4 سنوات 2 ليرا أمام الدولار الأمريكى مقارنة بوصولها فى الوقت الحالى 6 ليرا أمام الدولار الأمريكى.



وأكد محمد نجم، إن السياسات الاقتصادية التركية الحالية متهورة وتخضع لتهديدات الولايات المتحدة الأمريكية والذى ظهر بوضوح عند قيام ترامب بكتابة تغريدة بـ«تويتر» منذ شهور يهاجم فيها تركيا كانت نتائجها تراجع الليرا ووصول التضخم التركى 25% وتسجيلها 7 ليرا أمام الدولار الأمريكى وهو ما يؤكد شكلأ وتفصيلأ لتحكم ترامب فى اقتصاد تركيا.



يذكر أن تركيا وأمريكا، قد أعلنا مساء الخميس، عن «تعليق» العمليات العسكرية التي أطلقتها أنقرة في سوريا، الأسبوع الماضي، لمدة 120 ساعة، وذلك بعد لقاء مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.