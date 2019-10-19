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أخبار العالم

شاهد.. متظاهرون لبنانيون يقتحمون محلات شوكولاتة مملوكة لأحد الوزراء ويوزعونها على أنفسهم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
اقتحم متظاهرون لبنانيون محلات شوكولاتة «باتشي» المملوكة لوزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، وقاموا بتوزيع الشيكولاته على بعضهم البعض.

وتداول ناشطون لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر فيه متظاهرون وهم يوزعون قطع وعلب الشوكولاتة فيما بينهم.

ويشهد الشارع اللبناني تظاهرات حاشدة احتجاجا على فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيق واتساب في المحادثات، وارتفاع تكلفة الحياة وسوء الأوضاع الاقتصادية.
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