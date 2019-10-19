أنيقة كعادتها.. رجاء الجداوي تتألق بفستان مبهر في حفل زفاف نجل هاني شاكر

نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصحبة الفنانة لطيفة ورجاء الجداوى.



كعادتها خطفت رجاء الأنظار حول إطلالتها الراقية والفخامة، حيث ارتدت فستانا باللون الأوف وايت، وكان التصميم مرصعا بالتطريزات الرائعة التى زادت من جمال فستانها وجعلتها محط أنظار الجميع.



وأكملت رجاء الجداوى إطلالتها بمجوهرات فخامة أيضا، فيما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة غير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

