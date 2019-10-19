رسميا .. هواوي تعلن عن هاتف Enjoy 10 الجديد

أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، خلال شهر سبتمبر الماضي عن هاتفها الذكي Enjoy 10 Plus مع معالج Kirin 710F وشاشة بلا نتوء، وكاميرا أمامية منبثقة، واليوم أطلقت الشركة نسخة مخففة من الهاتف تسمي Enjoy 10.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، تم تصميم هاتف هواوي الجديد Enjoy 10 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية جانبية داخل الشاشة بدقة 8 ميجابكسل.



ويأتي هاتف enjoy 10 بكاميرتين خلفيتين بشكل رأسي، الأولى بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.



ولكن بعكس Enjoy 10 Plus، يفتقر هاتف enjoy 10 إلى قارئ بصمة الأصابع، وهو من أبرز العيوب التى تظهر بالهاتف الجديد.



ويضم الهاتف المعالج الموجود في هاتف إنجوي 10 بلس Kirin 710F SoC، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 4 أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64، أو 128 جيجابايت، كما أن لديها فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت.



ويحتوي الهاتف الذي يعمل بالإصدار EMUI 9.1 من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، على بطارية بسعة 4,000 ملي أمبير/ساعة، يتم شحنها عبر منفذ منفذ microUSB، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان هما: الأزرق السماوي، والأزرق، والأسود، والأحمر.



وتعتزم هواوي طرح النسخة المخففة إنجوي 10 الجديدة للبيع في الصين اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، وذلك بسعر يعادل 170 دولارًا لطراز 4 جيجابايت و 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 200 دولار لطراز 4 جيجابايت و128 جيجابايت، وبنفس السعر يتوفر طراز 6 جيجابايت و 64 جيجابايت.