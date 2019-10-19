طلب منها ارتداء ملابس مثيرة .. من هو مخرج فيلم مي كساب الجديد

حلت الفنانة مي كسّاب، مساء أمس، ضيفة برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة الـ سي بي سي، وهي حامل في الشهر الأخير.



وتحدثت مي، عن كواليس فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، حيث أكدت أنها تؤدي شخصية اللعوب وهي ممثلة تختبئ خلف تلك العباءة لكنها ليست لعوب من الأساس، الأمر الذي خلق أزمة بينها وبين مخرج الفيلم رامي رزق الله، حيث طلب منها ارتداء ملابس مثيرة لتناسب الشخصية لكنها رفضت لاقتناعها أن الشخصية ليست لعوبا في حقيقتها.



بينما تدور أحداث الفيلم حول ثلاث ممثلين، كانوا نجوم في فترة التسعينات، ولكن ضاق بهم الحال وأهملتهم شركات الإنتاج، الأمر الذي دفعهم للتفكير في الإنتاج لأنفسهم، وتبدأ رحلة بحثهم عن فريق العمل في إطار كوميدي.



يذكر أن آخر أعمال المخرج رامي رزق الله، مسلسل "شبر مية" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد صلاح السعدني.