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أخبار العالم

خوفا من العرب.. نتنياهو يحذر من تشكيل حكومة تستند إلى القائمة المشتركة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعتبر أن إقامة حكومة تستند إلى القائمة المشتركة هي خطوة مناهضة للصهيونية وتشكل خطرًا على أمن إسرائيل لأن بذك تستند على عرب إسرائيل.

ووفقًا للقناة، أضاف نتنياهو، أن "قيادة القائمة المشتركة وأعضاءها البارزين أعربوا مرارا وتكرارا عن دعمهم للإرهاب وتبجيلهم لمرتكبي الاعتداءات ورفضوا شجب المساس بجنود الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين".

وقال نتنياهو، إن "رئيس تلك القائمة أيمن عودة يعتبر نفسه جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني ضد إسرائيل" لافتًا إلى أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي يتزعمها عودة نشرت إدانة شديدة اللهجة لدول الخليج والجامعة العربية بسبب اعتبارها حزب الله منظمة إرهابية".

وفي سياق صفحته على موقع فيسبوك دعا نتنياهو قادة "كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو" إلى التعهد بعدم تشكيل حكومة أقلية تعتمد على القائمة المشتركة.
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