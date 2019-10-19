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رياضة

بث مباشر .. مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
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القسم الرياضي
يستضيف فريق تشيلسي، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

تشيلسي ضد نيوكاسل:

ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مواجهة اليوم، باحثًا عن تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، والخامس هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات حتى الآن، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.

غيابات تشيلسي أمام نيوكاسل:

ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لجهود كل من، نجولو كانتي، وأنطونيو روديجر، وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

ترتيب تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع وستهام يونايتد، واستون فيلا مع برايتون، وليستر سيتي مع بيرنلي، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.


بث مباشر لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:


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