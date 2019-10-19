البيت الفنى للمسرح ينعى بطلة فرقة الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة ميار سيد صابر من فناني فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة.



يذكر أن ميار سيد صابر كانت من أبطال عرض أنتيكا من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكانت ضمن الفنانين الفاعلين بفرقة مسرح الشمس، حيث كانت مثالا يحتذى به في الإرادة و التحدي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها و محبيها الصبر و السلوان.