Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تطالب الأتراك والأكراد بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:23 م
ترامب
ترامب
Advertisements
أ ش أ
عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في التزام الأتراك والأكراد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، مؤكدة استمرار انسحاب القوات الأمريكية من شمالي سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - وجود رغبة فعلية من الأتراك والأكراد لإنجاح وقف إطلاق النار ، رغم وصفه للوضع في سوريا بـ "الهش للغاية".

وأوضح ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عقب لقاء جمعه بالأمين العام لحلف الناتو ، الجانبين التركي والكردي بأن يأخذوا على محمل الجد الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. فيما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن أمله في أن يساهم إعلان وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع على الأرض.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ، قد دعا نظيره التركي إلى ضرورة الالتزام بسلامة المدنيين في مناطق سيطرة القوات التركية في سوريا ، مؤكدا أن الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ انسحابه من شمال شرق سوريا بشكل مدروس ، نافيا مشاركة القوات البرية الأمريكية في إقامة المنطقة الآمنة في سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي: البيت الأبيض ملتزم بالعمل ضد الهجوم التركي على سوريا

العملية العسكرية التركية في سوريا مستمرة.. غزو أردوغان بلا رادع.. والغرب مازال متخبطا.. وروسيا الحصان الرابح

وزير الدفاع الأمريكي يمثل أمام الكونجرس بشأن الغزو التركي لسوريا

التفاصيل الكاملة للاتفاق التركي الأمريكي لإنهاء العملية العسكرية التركية في سوريا

أمريكا وتركيا تتفقان على تعليق العملية العسكرية التركية في سوريا.. رفض سوري وترحيب كردي بالاتفاق التركي الأمريكي... الاتفاق المشروط يئول إلى منطقة أمنية تركية.. والأمم المتحدة ترحب

نبع السلام تتحول إلى "لعب عيال".. أردوغان انقلب على قراراته 3 مرات في أقل من 48 ساعة

ترشيحاتنا

عاشرها جنسيا .. الإعدام لـ قاتل خطيبته بـ شبرا الخيمة

أم تنشر مقطع فيديو تزعم فيه وجود شبح ينام بالقرب من طفلها .. فيديو

السويسري فايلر يقطع الشكوك: ملتزم بتعاقدي مع الأهلي ولن أرحل مهما كانت العروض

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شاهد.. ماذا قال مايكل جاكسون عن مصر والمصريين

عمرو دياب يشعل زفاف نجل هاني شاكر بحضور وزراء ونجوم الفن والمشاهير.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة