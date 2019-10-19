عثمان: خبيئة العساسيف أبرز مكونات مشروع جسر الحضارات.. تفاصيل

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم السبت علي هامش اكتشاف جبانة العساسيف، أن الحضارة المصرية القديمة ما تزال قابضه علي أسراها التي تتكشف لنا يوما بعد يوم ، ماتزال ملهمه للعالم أجمع مدهش للفنانين وعلماء الآثار؛ هكذا استطاع الفنان المصري القديم يدهش العالم بتلك الألوان التي لم تتأثر علي آلاف السنين.





و أضاف أن لجنة السياحة تسويق السياحة الثقافية، تؤكد فخرها أن ذلك الكشف الأثري كان علي يد الأحفاد (البعثة الأثرية المصرية) وأنه يعد إضافة جديدة توسع من مساحة التنوع في البرامج السياحية الثقافية التي تتمتع مصر بها بشكل عام والأقصر بشكل خاص.





وتابع "عثمان" أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تستعد حاليا لتنفيذ مشروع جسر الحضارات، وهو مشروع فني ثقافي يهتم بنشر أعمال إبداعية عن الحضارة المصرية القديمة ، عبر مجموعة من الفنانين التشكلين العالميين من مختلف البلدان التي تهتم بالحضارة المصرية القديمة، وفي مستوي آخر يهدف المشروع إلي الترويج لتلك الحضارة و الدعوة لزيارة آثارها من خلال نشر تلك الأعمال عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن الاكتشافات الجديدة ستكون ملهمة للفنانين الذين سيشاركون في ذلك المشروع الفني والثقافي، مؤكدا أن اللجنة لديها إيمان كامل بأهمية مساندة جهود الدولة في التسويق للسياحة الثقافية التي تمثل محور فريد من عناصر الجذب للسائح المرتقب، وأنها سوف تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات السياحة و الآثار و الثقافة في اختيار الفنانين و ترشيحهم للمشاركة في العمل.



