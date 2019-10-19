سر اعتذار جهاد جريشة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندري ودجلة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل اعتذار الحكم المونديالي جهاد جريشة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة التى أقيمت أمس الجمعة.



وقال المصدر ذاته إن جهاد جريشة أرسل اعتذارا إلى الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة، ما جعل لجنة الحكام بقيادة جمال الغندور تسند إدارة اللقاء تحكيميا إلى الحكم أحمد العدوى.



وأفاد المصدر بأن اعتذار جهاد جريشة عن إدارة المباراة تحكيميا جاء نتيجة مروره بوعكة صحية الأمر الذى اضطره للدخول الى أحد المستشفيات، لافتا إلى أن الحكم الدولى جهاد جريشة تعافى صحيا وخرج من المستشفى.



كان زعيم الثغر تعادل بقيادة طلعت يوسف مع وادى دجلة بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.