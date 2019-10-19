Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سر اعتذار جهاد جريشة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندري ودجلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:38 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
Advertisements
يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل اعتذار الحكم المونديالي جهاد جريشة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة التى أقيمت أمس الجمعة.

وقال المصدر ذاته إن جهاد جريشة أرسل اعتذارا إلى الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة، ما جعل لجنة الحكام بقيادة جمال الغندور تسند إدارة اللقاء تحكيميا إلى الحكم أحمد العدوى.

وأفاد المصدر بأن اعتذار جهاد جريشة عن إدارة المباراة تحكيميا جاء نتيجة مروره بوعكة صحية الأمر الذى اضطره للدخول الى أحد المستشفيات، لافتا إلى أن الحكم الدولى جهاد جريشة تعافى صحيا وخرج من المستشفى.

كان زعيم الثغر تعادل بقيادة طلعت يوسف مع وادى دجلة بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف حقيقة اعتذار جهاد جريشة لـ الأهلى بعد مباراة بيراميدز

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

اوقفه اعترافه بخطئه.. قصة جهاد جريشة الحكم الذي لم ترحمه جماهير الأهلي

كأس مصر.. 5 اتحادات أوروبية ترفض تعيين حكام لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد

بيان ناري لـ الإسماعيلي يهاجم جهاد جريشة بسبب أخطاء لقاء المصري

ازمة جديدة لـ الجنايني ومعاونيه بسبب مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

مدير ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير يعلن موعد الافتتاح ..فيديو

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

صور مثيرة.. بريتني سبيرز تظهر مع حبيبها الإيراني بعد شائعات انفصالهما

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

تيل الفرامل أبرزها.. قطع غيار سيارات مغشوشة بالمليارات في الأسواق.. تفاصيل

طلب منها ارتداء ملابس مثيرة .. من هو مخرج فيلم مي كساب الجديد

Advertisements

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

عقوبات قاسية فى انتظاره .. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

اجتماع طارئ لـ اللجنة الخماسية للرد على بيان الأهلي .. تفاصيل

في طوكيو 2020 ..أحمد حسن يرشح 3 لاعبين كبار للانضمام للمنتخب الأولمبي.. فيديو

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

رسميًا.. الإصابة تنهي رحلة عمرو جمال مع المنتخب العسكرى

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

هاشتاج #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا يشعل تويتر.. ومغردون: اللى يشترى الأهلى يكسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

5 مرات في 5 أيام.. ظهور غير معتاد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

أنيقة كعادتها.. رجاء الجداوي تتألق بفستان مبهر في حفل زفاف نجل هاني شاكر