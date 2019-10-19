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منوعات

القضاء على مافيا الخطف بـ الهند وإعادة أكثر من 10 آلاف طفل لأسرته بهذه الطريقة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:35 م
أطفال هنود
أطفال هنود
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أماني إبراهيم
أطلقت الناشطة الهندية المتخصصة في قضايا عمالة الأطفال وتدعى باشبان باكاو أندولان، برنامجا تجريبيا قبل 15 شهرا هو الأول من نوعه عالميا ويعتمد على مطابقة قاعدة بيانات للشرطة تحتوي على صور لجميع الأطفال المفقودين في الهند مع أخرى تشتمل على لقطات لجميع القاصرين الذين يعيشون في مؤسسات رعاية الطفل بـ الهند.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية فإن الناشطة التي تعمل في منظمة غير حكومية بالهند، كانت قد توصلت إلى نتائج مهمة متعلقة بالأطفال المفقودين حيث تمكنت من مطابقة بيانات 10561 طفلا مفقودا مع الموجودين بالمؤسسات، وقالت الناشطة: "إننا بصدد عملية لم الشمل مع أسرهم، فمعظم الأطفال من ضحايا الاتجار، وأجبروا على العمل في سن صغير إما في أعمال شاقة أو في بيوت الدعارة".

وتم توصل إلى هذه النتائج بفضل تقنية التعرف على الوجه التي توفرها شرطة نيودلهي، والتي كانت قد أعلنت أنه يوجد أكثر من 300000 طفل مفقود في الهند وأكثر من 100،000 يعيشون في مؤسسات.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الشرطة الهندية ربما لن تستطع مطابقة كل البيانات وإعادة كل الأطفال لأسرهم ولكن العثور على الآلاف من الأطفال المفقودين يعد واحدا من التحديات التي تواجهها الشرطة الهندية في دولة يبلغ تعداد سكانها 1.37 مليار نسمة.

ويوجد في الهند 144 ضابط شرطة لكل 100000 مواطن، مقارنة بـ 318 لكل 100،000 مواطن في الاتحاد الأوروبي، وفي السنوات الأخيرة، تحولت السلطات إلى تقنية التعرف على الوجه، والتي تم تم اعتمادها في عام 2018 لمراقبة الأحداث الكبيرة ومكافحة الجريمة في عدد قليل من الدول الأخرى، بما في ذلك ولاية أندرا براديش والبنجاب .
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