مسؤولون روس يناقشون مع الأسد خفض التصعيد في شمال شرق سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن وفدا من المسؤولين الروس التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس الجمعة لمناقشة الحاجة لخفض التصعيد في شمال شرق البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم: "ركزت المناقشات على الموقف الراهن ’على الأرض’ في سوريا في ضوء تصاعد التوتر في شمال شرق البلاد.. جرت الإشارة إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات لخفض تصعيد الموقف وضمان الأمن في تلك المناطق".