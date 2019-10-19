فيديوجراف| القشة التي أشعلت مظاهرات لبنان وشارك بها النجوم

مظاهرات حاشدة انتشرت في أرجاء لبنان، بعد أن سيطر الغضب على الشعب اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وفشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول جذرية لها.





اللبنانيون خرجوا للمطالبة بوقف فرض الضرائب وإيجاد حلول عملية للأزمة الاقتصادية، وامتد الأمر للمطالبة برحيل الحكومة.





سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية خرج في كلمة للشعب اللبناني، عبر فيها عن تفهمه للغضب الشعبي، واعترف بوجود أخطاء ومنح مهلة للحكومة 72 ساعة لإيجاد حل فوري.





مظاهرات لبنان شارك فيها عدد كبير من الفنانين، وأثارت اهتمام البعض الآخر، تضامنوا خلالها مع الشعب اللبناني.



