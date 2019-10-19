لسد عجز الشرطة.. بناء أكبر نظام للتعرف على الوجه عالميا بالهند

تعتزم الهند وضع خطة لبناء واحدة من أكبر أنظمة التعرف على الوجه في العالم، هذا المشروع يعد الحل لمعالجة نقص عدد أفراد رجال الشرطة الذين يصل عددهم إلى 144 ضابط شرطة لكل 100000 مواطن فقط.



ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية فإن هذا المشروع سيوحد الهند بولاياتها البالغ عددهم 29 ولاية، وسبعة أقاليم، وسيتم ربطهم بقاعدة بيانات واحدة مركزية.



وتم تحديد آلية بناء شبكة الكاميرات من خلال كتابتها في وثيقة مكونة من 172 ورقة نشرها المكتب الوطني لسجلات الجريمة، والتي تطلب فيها الحكومة الهندية عروض من الشركات لتنفيذ المشروع.



ويتمثل هدف هذا المشروع في مطابقة صور المواطنين التي ستلتقطها الكاميرات مع قاعدة بيانات تضم صور مجرمين، وجوازات سفر مزورة، وأطفال مخطوفين لإعادتهم إلى أسرهم، وستتعرف الكاميرات الذكية أيضا على الأشخاص المطلوبين حتى لو كان مقدم لهم صور مرسومة.



وسيتم تزويد قوات الأمن بأجهزة محمولة باليد بها تطبيق مخصص يمكنهم من التقاط صورة المشتبه فيه والبحث في سجله الجنائي على الفور.



واتخذت الحكومة الهندية قرار تنفيذ هذه المنظومة بعد ارتفاع معدل الجريمة في الهند، خاصة بالمناطق الفقيرة في المدن الكبرى، ففي عام 2016 كان هناك 709.1 جريمة لكل 100.000 شخص في 19 مدينة كبيرة بالهند.