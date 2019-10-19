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توك شو

أربع مهارات حياتية لتطوير نفسك.. والحفاظ على شباب دائم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:35 م
طور نفسك
طور نفسك
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قسم التوك شو
قال دكتور محمود خليل، استشارى التدريب والتطوير، إن بث الأمل فى نفوس الشباب بالتطوير والتأهيل.

وأضاف استشارى التدريب والتطوير فى حواره على برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "الأولى المصرية" أنه من المهم تعود الطفل على التأهيل من صغره لأن الأمل والتشاؤم ماهو إلا تعود . 

وأشار استشارى التدريب والتطوير إلى أن الثقة بالله والثقة بالنفس وإدمان الحلم من أهم أسباب تطوير النفس، موضحًا لأن الشيخوخة لا تصيب من يحلم.

وتابع استشارى التدريب والتطوير أن الشيخوخة ليست تساقط الأيام بل تساقط الأحلام، فتصرف وكأن الفشل مستحيل.

وأكد استشارى التدريب والتطوير أن تعلم السمع أمر لابد منه خاصًا لدى الشباب وعدم النظر إلى الآباء والوطن أنهم من مسببات الضغط فقط.

وأردف استشارى التدريب والتطوير أن الصديق رزق يتخطى معك الصعاب، مضيفًا لابد من الاستمتاع اللحظى قائلًا: أعبر الجسر عندما تصل إليه.

وأوضح استشارى التدريب والتطوير أن القلق الإيجابي لابد منه وإنما رزقك محسوب .
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